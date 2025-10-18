L’oroscopo di oggi, sabato 18 ottobre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, sabato 18 ottobre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Siamo notoriamente degli istintivi, spesso tendiamo ad agire in fretta lasciando da parte la ragione. Riflettiamo prima di decidere. Bisogna essere tenaci e spazzare via comportamenti che possano rivelarsi dannosi in una relazione.
Toro
In questo periodo Mercurio e Marte, nel loro aspetto severo, ci fanno sentire troppo schietti e diretti, rischiando di sembrare provocatori. Gli impegni richiedono tanta energia, per questo è facile perdere concentrazione e tranquillità.
Gemelli
Un buon risveglio è il passaporto odierno, come sempre abbiamo bisogno di conferme, e le possiamo trovare in colleghi e amici che ci stimano. L’atteggiamento di curiosità, tipico del segno e come figli di Mercurio, veicola le migliori passioni.
Cancro
Se il cuore è in attesa, la delusione lascia spazio alle sensazioni positive che si traducono in solide conferme: le sorprese sono in arrivo. Il desiderio di incrementare i guadagni si può concretizzare sfruttando una strategia vincente.
Leone
La giornata inizia a passo lento, con poco entusiasmo e un po’ di pigrizia, ma con il passare delle ore potrebbero aggiungersi impegni improrogabili. È utile accettare di partecipare a un seminario, un corso o altro, per la nostra crescita professionale
Vergine
Abbiamo la conferma che le decisioni che abbiamo preso sono giuste. Non dobbiamo più guardarci le spalle con il timore di essere attaccati. In aumento il desiderio di apprendere e di metterci in gioco, con l’ambizione di porci obiettivi elevati.
Bilancia
Un passo audace in ambito professionale potrebbe costarci in termini economici, con il rischio di mettere in discussione anche le nostre certezze. Una storia del passato potrebbe tornare a galla, creando un insieme di problematiche pratiche ed emotive.
Scorpione
Una buona notizia ci dà la spinta in questo mercoledì denso di impegni lavorativi. Ricevere la giusta carica permette di raggiungere nuovi traguardi. I rapporti stabili e consolidati subiranno un lieve calo, minori stimoli e la quotidianità non aiutano.
Sagittario
Nonostante gli sforzi per essere sempre presenti per gli altri, non ci sentiamo apprezzati, è forse ora di spendere più tempo per noi stessi. Ancora una volta mettiamo in dubbio il nostro legame, insinuando che il problema venga dall’altro.
Capricorno
Se siamo insoddisfatti della nostra attività, dobbiamo limitarci a fare solo ciò che è di nostra competenza, per evitare malintesi e ore non pagate. È importante condividere con chi amiamo solidarietà, fedeltà e una visione più costruttiva che romantica.
Acquario
Con le quadrature di Marte e di Mercurio, avvertiamo una certa tensione. Usiamo una dose maggiore di prudenza in ogni forma di comunicazione. Potrebbero nascere piccole delusioni che non riguardano i sentimenti, ma che derivano dall’esterno.
Pesci
Il lavoro prende gran parte del nostro tempo. Tuttavia è meglio dedicarci di più a chi ci fa battere forte il cuore e chiede attenzioni. La maggioranza dei pianeti è dalla nostra parte, momento buono per dare una svolta alla carriera.