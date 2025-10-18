Oggi su Rai 2 al via “Storie al bivio” con Monica Setta

Oggi su Rai 2 al via “Storie al bivio” condotto da Monica Setta. Le anticipazioni del nuovo appuntamento del sabato pomeriggio

Saranno Barbara De Rossi, Anna Falchi, Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni, Costantino Vitagliano, Miriana Trevisan e la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano (Forza Italia) gli ospiti della prima puntata di “Storie al bivio”, il nuovo rotocalco pomeridiano del sabato, in onda dal 18 ottobre, alle 15.30 su Rai 2. Amori, carriera, famiglia sono i temi al centro delle interviste di Monica Setta, che conduce e firma il programma con Simone Di Carlo e Pietro Capella.

“Storie al bivio” è un prodotto della Direzione Approfondimento diretta da Paolo Corsini. Regia di Giacomo Necci, produttore esecutivo Elvira Casale. A cura di Monia Anzini.