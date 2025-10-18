Oggi su Rai 1 Linea Verde Marche – La terra della rinascita

Un viaggio tra memoria, identità e rinascita: è questo il filo conduttore della nuova puntata di Linea Verde Marche, condotta da Federico Quaranta, in onda su Rai1 sabato 18 ottobre alle 11.25. Un viaggio nelle Marche, tra le colline e i borghi di Camerino, alla scoperta di una terra che ha saputo rinascere dopo il terremoto del 2016, preservando la sua identità, la storia e i suoi sapori autentici.

Attraverso i racconti e le voci di Camerino, Linea Verde farà conoscere al pubblico una comunità che non ha mai smesso di credere nella rinascita. Il racconto parte da Rocca Varano, luogo simbolo del territorio camerte, attraverserà il Cammino dei Cappuccini dove non si impara solo a procedere, ma anche il valore del passo giusto, farà un salto nel passato ripercorrendo usi e costumi del Medioevo, per poi raggiungere il tempo presente che guarda al futuro dove l’arte diviene volano di rinascimento e le eccellenze della terra un’occasione di riscatto.