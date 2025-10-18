Oggi a “Ciao Maschio” Raz Degan, Sergio Friscia e Bobby Solo

Come se la cavano i maschi di fronte alle responsabilità? Questo il tema al centro della nuova puntata di “Ciao Maschio”, condotto da Nunzia De Girolamo, in onda su Rai 1

Come se la cavano i maschi di fronte alle responsabilità? Questo il tema al centro della nuova puntata di “Ciao Maschio”, condotto da Nunzia De Girolamo, in onda su Rai 1 sabato 18 ottobre alle 17.10. A discutere e confrontarsi con Nunzia De Girolamo tre “maschi” molto differenti tra loro: Raz Degan, Sergio Friscia e Bobby Solo. In studio arriva anche l’ironia irriverente di Edoardo Tavassi e la musica delle Swingeresse. In chiusura di programma, spazio alla musica di Bobby Solo con la sua band.