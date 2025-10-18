Listeria e falsi invalidi a “Mi Manda RaiTre” di sabato e domenica

Un finto cieco, scoperto pochi giorni fa a Vicenza, per più di cinquant’anni ha percepito un’indennità senza averne alcun diritto: se ne parla a “Mi Manda RaiTre”

Un finto cieco, scoperto pochi giorni fa a Vicenza, per più di cinquant’anni ha percepito un’indennità senza averne alcun diritto: è il fenomeno dei falsi invalidi che percepiscono un contribuito per una invalidità che non hanno. Se ne parla in apertura di “Mi Manda RaiTre”, condotto da Federico Ruffo e in onda sabato 18 ottobre alle 8.00 su Rai 3.

Dai salumi ai formaggi non pastorizzati, dal salmone ai wurstel fino ad arrivare ad alcuni ortaggi crudi, numerosi sono i prodotti che ciclicamente vengono ritirati dal commercio per il rischio di Listeria, un batterio pericoloso che può diventare letale. L’inchiesta di “Mi Manda RaiTre” parte da un caso di salmone contaminato.

A seguire, il viaggio degli inviati del programma in alcuni degli aeroporti più visitati d’Europa per capire quali sono le dimensioni corrette di zaini e valigie e quali i diritti dei passeggeri.

E infine, la testimonianza in diretta di una donna vittima di un chirurgo estetico che nei trattamenti usava una sostanza vietata, il silicone. L’Italia è fra i primi paesi al mondo per ricorso alle procedure estetiche; attorno alla chirurgia e alla medicina estetica c’è una zona grigia fatta di improvvisazione e persone senza titoli.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Alessio Ribaudo, Corriere della Sera; Leonardo Becchetti, docente Economia politica – Università Tor Vergata Roma; Antonello Paparella, docente di Microbiologia Alimentare – Università di Teramo; Maria Caramelli, Istituto zooprofilattico sperimentale Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta; Dario Dongo, avvocato esperto in diritto alimentare; Massimiliano Dona, presidente Consumatori.it; Leonard Berberi, Corriere della Sera; Andrea Giuricin, economista dei trasporti – Università Milano Bicocca; Roberta Villa, giornalista scientifica; Marilena Lo Muscio, testimonianza.

Nella puntata di domenica 19 ottobre alle 8.05 su Rai 3, gli inviati di “Mi Manda RaiTre” incontra chi ha perso dei familiari per un incendio causato da batterie esplosive. Ma è possibile leggere i segnali di pericolo degli apparati elettronici? Obiettivo, inoltre, sui taxi e su quelle zone ai limiti della legalità in cui operano tassisti abusivi, che entrano in conflitto con quelli regolari e con gli NCC.

In sommario anche l’aumento deli spazi esterni di bar e ristoranti concesso dalle amministrazioni dal periodo del Covid e che, di proroga in proroga, rimarranno fino a giugno 2027: in questi anni si sono moltiplicati, soprattutto nelle zone centrali delle città, e spesso ostacolano la viabilità, il passaggio dei mezzi di soccorso e dei pedoni.

E ancora, solo nella città di Roma si calcola che ci siano 450 stabili ancora occupati dagli ex custodi; con una delibera emessa dal Comune oltre la metà di questi immobili verrà riconsegnato ai municipi per creare aule e laboratori. Chi ha diritto di rimanere negli stabili dopo il pensionamento? Quale il destino delle aree ancora occupate?

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Valerio Rossi Albertini, fisico e divulgatore scientifico Cnr; Francesco Emilio Borrelli, giornalista e deputato Avs; Massimo Lugli, scrittore e giornalista; Ugo Arrigo, docente Economia politica- Università Milano Bicocca; Saisa Rosseti, tassista; Lorenza Bonaccorsi, presidente I° Municipio Roma; Francesco Borgonovo, vicedirettore La Verità; Aldo Cursano, Fipe- Confcommercio; Mario Rusconi, Associazione nazionale presidi; Giuseppe Polimeni, presidente Associazione portieri e custodi edifici pubblici.