Linea Verde Start su Rai 1 oggi è a Lodi

È il Lodigiano, una terra paziente, che non ha mai dimenticato le proprie origini, resistente e autentica, nel cuore della pianura Padana, la nuova meta di Federico Quaranta e di “Linea Verde Start”, in onda sabato 18 ottobre alle 12.00 su Rai 1. Tappa anche nei pressi del fiume Adda, grande alleato per la rinascita della zona.

Da Lodi a San Colombano al Lambro, poi, in un territorio che ha conservato l’eredità del passato, grazie ai suoi artigiani, spiriti tenaci, che con una profonda vocazione, continuano a plasmare il presente, in un continuo dialogo con il futuro.