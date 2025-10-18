Le malattie stagionali a “Buongiorno Benessere” oggi su Rai 1

Stamani su Rai 1 torna il programma “Buongiorno Benessere”. Malattie stagionali, incidenti domestici e per l’alimentazione focus sul pane e i fagioli

Nella nuova puntata di “Buongiorno Benessere”, in onda sabato 18 ottobre alle 10.30 su Rai 1, il Prof. Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, farà chiarezza sulle nuove infezioni stagionali e sull’uso corretto di antivirali e antibiotici.

Si parlerà poi di alimentazione con la dott.ssa Debora Rasio, nutrizionista, che guiderà il pubblico alla scoperta del pane: quante tipologie esistono, quali sono le più salutari e come scegliere quello giusto.

Il Prof. Giovanni Galluccio, docente di Pneumologia all’Università La Sapienza di Roma, affronterà il tema della tosse, uno dei disturbi più comuni dell’autunno. Il Prof. Michele Conversano, direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto, spiegherà come prevenire i malanni di stagione anche con rimedi naturali come miele e limone. Gli incidenti domestici, in particolare in cucina, saranno al centro dell’intervento di Luciana Marzella, direttrice del Laboratorio di Microchirurgia dell’Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano.

Con il fisico del CNR Valerio Rossi Albertini si parlerà invece di buone pratiche igieniche domestiche. Il Prof. Gaetano Paludetti, ordinario di Otorinolaringoiatria all’Università Cattolica di Roma, illustrerà le cause e i rimedi del mal d’orecchio. Nello spazio “La salute nel piatto”, lo chef Alessandro Circiello e la dott.ssa Debora Rasio proporranno una zuppa di fagioli, ricca di fibre e proteine vegetali, ideale per la stagione autunnale. Infine, con la dott.ssa Fiorella Donati, specialista in chirurgia plastica ed estetica, si parlerà di forma fisica e di come ritrovare armonia, intervenendo in modo mirato su pancia, gambe e braccia.