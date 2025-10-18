L’attentato a Ranucci in apertura di “Tv Talk” oggi su Rai 3

Si apre con un attestato di solidarietà a Sigfrido Ranucci per l’attentato subito giovedì notte il nuovo appuntamento con “Tv Talk”, condotto da Mia Ceran ed in onda su sabato 18 ottobre alle 15.00 su Rai 3.

A commentare la vicenda Riccardo Iacona, Maria Volpe e Carlo Puca. Il programma prosegue con gli ultimi sviluppi del caso Garlasco che hanno trasformato l’avvocato Massimo Lovati in un vero personaggio mediatico: quali possono essere le conseguenze di una tale esposizione televisiva?

A seguire, un approfondimento sullo sguardo che la satira ha dedicato alle recenti fasi dell’accordo per Gaza: è ancora più complicato il lavoro dei comici in tempi così difficili?

Dopo i ReTVeet, la rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, la presenza di Selvaggia Lucarelli sarà l’occasione per analizzare il nuovo programma “Roast in Peace” e per svelare il dietro le quinte di “Ballando con le Stelle”.

Infine, con Joe Bastianich, un focus sui nuovi trend della cucina in tv, a partire dal suo “Foodish”.