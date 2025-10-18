L’Afghanistan anni Ottanta in “Belva di guerra” su Rai Movie: la trama

C’era una volta l’Afghanistan: tutto è cambiato dai tempi di “Belva di guerra”, del 1988, proposto da Rai Movie sabato 18 ottobre alle 21.10

Nel 1981, i mujaheddin locali sono in guerra con l'esercito sovietico.

Un carro armato con a bordo cinque soldati perde contatto con la sua colonna e si smarrisce nella provincia di Kandahr: dovranno cercare di tornare verso la città, attraverso un territorio ostile e zeppo di guerriglieri afghani. Ma la difficoltà principale consisterà ben presto nella tensione fra loro.

Film atipico, diretto da Kevin Reynolds che fino allora aveva realizzato solo “Fandango”, mentre questa pellicola è completamente diversa: qui gli afghani sono i buoni, situazione destinata a mutare del tutto, non molti anni dopo, nell’ottica degli Usa e della stessa Hollywood. Nel cast, Jason Patric, George Dzundza, Steven Bauer, Stephen Baldwin, Kabir Bedi.