“Il Trono del Gusto” su Rai 2 fa tappa a Reggio Emilia tra sapori, misteri e street food d’autore

Sabato 18 ottobre 2025 ore 9,40 su Rai2: “Il Trono del Gusto” fa tappa a Reggio Emilia tra sapori, misteri e street food d’autore

Sarà Reggio Emilia ad accogliere la carovana de Il Trono del Gusto, il docu-reality on the road, in onda su RAI2 sabato 18 ottobre alle 9.40, in un tour per l’Italia guidato dallo chef Alfredo Orofino tra i sapori, le persone e le storie più autentiche d’Italia.

Nel cuore della pianura emiliana, la quinta puntata si trasformerà in un mix perfetto di street food, emozioni e mistero.

Ma qualcosa, o qualcuno, sembrerà sfuggire al controllo di Orofino. Barbara, una delle sue collaboratrici più fidate, comincerà a comportarsi in modo anomalo: protetta dalla solidarietà dei trucker, Barbara cela infatti un segreto che Alfredo faticherà a svelare. Riuscirà a scoprire la verità?

Tra piatti ricchi di gusto, specialità tipiche emiliane e un’atmosfera carica di imprevisti, Il Trono del Gusto porta ancora una volta in TV il mondo del cibo di strada italiano, raccontato con ironia, passione e autenticità.

Un viaggio tra tradizione e modernità, dove i protagonisti non sono solo i piatti, ma anche le persone che vivono e amano il mondo dello street food.