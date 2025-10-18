Il film “Tutti giù per terra” stasera su Rai Storia: la trama

Il film di Davide Ferrario “Tutti giù per terra”, in onda sabato 18 ottobre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”. Nel cast, Valerio Mastandrea, Carlo Monni, Adriana Rinaldi: la trama

Walter ha ventidue anni ed è tornato controvoglia in famiglia a Torino, dopo aver passato l’adolescenza a Roma da sua zia Caterina. Dotato di feroce ironia, ma senza lavoro, senza soldi e soprattutto senza alcuna prospettiva, non fa altro che ciondolare per le vie del centro. Osserva gli odiati simboli della ricchezza, fantasticando di una storia d’amore che valga la pena di essere vissuta.

E’ il film di Davide Ferrario “Tutti giù per terra”, in onda sabato 18 ottobre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”. Nel cast, Valerio Mastandrea, Carlo Monni, Adriana Rinaldi, Caterina Caselli, Benedetta Mazzini, Anita Caprioli.