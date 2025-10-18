“FDM/ Figlia di Merda”: in libreria il manuale ironico di Paola Strocchio

Chi ha detto che il mestiere più difficile al mondo è quello del genitore? Anche essere figlia è complicato: parola di Paola Strocchio e del suo “FDM/ Figlia di Merda”
«Forse è per quell’amore sconfinato che proviamo per mamma e papà che non riusciamo a tirare fuori il coraggio e a prendere una decisione senza avere la completa approvazione dei nostri genitori.»
Chi ha detto che il mestiere più difficile al mondo è quello del genitore? Anche essere figlia è complicato, soprattutto se la vita ti porta a disattendere le aspettative che mamma e papà avevano per te. Ancora di più se ti senti una FDM, una Figlia di Merda. Ancora di più se di fatto una FDM non lo sei per niente e a cinquant’anni suonati sei ancora alla disperata ricerca della benedizione dei tuoi genitori. Tra aneddoti pescati dalla vita dell’autrice, da quella delle sue amiche e anche dalla fantasia, spunta un racconto autoironico, divertente eppure serio al tempo stesso. E anche ambizioso, perché il traguardo da raggiungere non è dietro l’angolo: lasciare la poltrona da presidente del club delle FDM e iniziare a vivere senza condizionamenti e soprattutto senza elemosinare l’approvazione di mamma e papà.
Paola Strocchio (Torino, 1974) scrive su alcuni dei più importanti periodici italiani, dove affronta argomenti di attualità, di cronaca e questioni legate agli animali, la sua grande passione. È una lettrice compulsiva e non ha ancora capito se preferisce il mare o la montagna.