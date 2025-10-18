Coopservice sostiene Net Reborn per ridurre l’impatto delle cassette usa e getta in polistirolo

Coopservice e Servizi Italia sostengono il progetto Net Reborn, promosso da Sea The Change e Fondazione Cetacea per combattere l’inquinamento marittimo causato dall’utilizzo di cassette in polistirolo sui pescherecci

Meno polistirolo per un mare più pulito e in salute. Coopservice e Servizi Italia sostengono il progetto Net Reborn, promosso da Sea The Change e Fondazione Cetacea per combattere l’inquinamento marittimo causato dall’utilizzo di cassette in polistirolo sui pescherecci.

L’obiettivo è semplice e concreto: sostituire le tradizionali cassette usa e getta in polistirolo usate nel settore ittico con cassette in plastica, durevoli e riutilizzabili, riducendo la dispersione di micro e nanoplastiche in mare e promuovendo un modello di economia circolare.

Il polistirolo è uno dei materiali più dannosi per gli ecosistemi marini. Altamente frammentabile, si degrada rapidamente a causa dell’azione degli agenti atmosferici e dell’irraggiamento solare. Uno studio pubblicato su ScienceDirect (2024) dimostra che un solo centimetro quadrato di polistirolo, dopo un mese di esposizione al sole, può rilasciare fino a 67 milioni di micro e nanoplastiche. Già nel 2017 l’ONU stimava la presenza di 51 trilioni di microplastiche nei mari del pianeta, 500 volte più delle stelle nella Via Lattea. Frammenti che finiscono nella catena alimentare, arrivando fino alle nostre tavole.

La partecipazione di Coopservice e Servizi Italia conferma il valore strategico del progetto, che punta a ridurre l’inquinamento, favorire il riuso dei materiali e portare benefici ambientali, economici e sociali, diventando un modello replicabile in altri porti e territori. L’adozione della Cooperativa Casa del Pescatore di Cesenatico (FC), cui sono state donate 200 cassette, è il primo passo verso la creazione di un rapporto solido e duraturo tra le aziende e le realtà locali. È stato stimato che nel corso di un anno l’utilizzo delle cassette durevoli e riutilizzabili consentirà di evitare il consumo di almeno 6 tonnellate di polistirolo, corrispondenti a circa 20 tonnellate di CO2 equivalenti non emesse in atmosfera.

L’iniziativa si inserisce all’interno della partnership con Sea The Change e Fondazione Cetacea avviata in occasione del progetto Fishing for Litter, che ha previsto il finanziamento di quindici uscite ad hoc per il recupero di rifiuti marini nel biennio 2024-2025. La collaborazione proseguirà nei prossimi anni per sostenere il recupero e il riciclo delle reti da pesca fornendo ai pescatori della cooperativa di Cesenatico gli strumenti necessari per farlo.

“La sostenibilità ambientale è parte integrante del sistema valoriale e della visione imprenditoriale di Coopservice – ha dichiarato Giuliana Caroli, ESG & Communication Manager di Coopservice – Oltre al sostegno a progetti per la salvaguardia degli ecosistemi marini e la tutela della biodiversità, il nostro impegno per la salvaguardia ambientale si traduce in una serie di interventi per ridurre il nostro impatto, come testimoniato dalla certificazione ISO 14064-1 per la quantificazione, il monitoraggio e la rendicontazione della carbon footprint dell’azienda”.

Ne è un esempio, l’impianto fotovoltaico installato a copertura dei parcheggi della sede centrale in grado di produrre in un anno circa 600 mila kWh, a fronte di un bisogno energetico complessivo di 800 mila kWh, riducendo le emissioni di CO2 equivalenti di circa 31 tonnellate all’anno.

Nell’ambito dell’erogazione dei propri servizi di facility, Coopservice studia metodologie e procedure per ridurre il consumo di risorse preziose come l’acqua e limitare l’utilizzo di prodotti chimici nei propri processi di pulizia, igiene e sanificazione senza compromettere la qualità delle prestazioni, ricorre a tecnologie avanzate e algoritmi innovativi per ottimizzare i percorsi della propria flotta e ridurre il consumo di carburanti, investe per la formazione e la sensibilizzazione dei propri dipendenti sui temi ambientali, incentiva la raccolta differenziata e l’adozione di soluzioni plastic-free (nella sede centrale sono stati installati distributori di acqua filtrata collegati alla rete idrica e distribuite borracce in acciaio inox).