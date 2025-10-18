California: sgominata la banda che rubava e rivendeva minifigure Lego

Lego rubati e fatti a…pezzi: in California il cimitero delle minifigure decapitate. La polizia ha smantellato un’organizzazione che smerciava migliaia di pezzi. Arrestato un uomo

Quando gli investigatori della polizia di Santa Rosa sono entrati in una casa nella contea di Lake, in California, si sono trovati davanti a una scena insolita: centinaia di minifigure Lego disposte in file ordinate, con le teste separate dai corpi, e scatole di mattoncini sparse ovunque. Un collezionista maniacale? Non proprio.

L’indagine, avviata il mese scorso, si è conclusa con l’arresto di Robert Lopez, 39 anni, accusato di aver organizzato un vasto traffico di giocattoli rubati per un valore superiore a 6.000 dollari. Secondo la polizia, Lopez incaricava altre persone di rubare set Lego costosi nei negozi per poi rivenderli – interi o pezzo per pezzo – a prezzi gonfiati.

Nel garage dell’uomo, gli agenti hanno trovato circa 100 minifigure esposte sugli scaffali, confezioni integre e imballaggi aperti. “La disposizione dei pezzi suggerisce un’attività sistematica di rivendita, tipica delle reti di ricettazione di oggetti da collezione”, si legge nella nota della polizia.

Lopez è accusato di furto organizzato al dettaglio e associazione a delinquere, reati che in California possono comportare fino a tre anni di carcere. Non è chiaro se abbia già nominato un avvocato.

Il fenomeno dei furti di Lego non è nuovo: l’azienda danese produce da anni edizioni limitate e set da collezione che possono raggiungere cifre astronomiche sul mercato secondario. Alcuni prodotti aumentano di valore fino al 10% all’anno.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)