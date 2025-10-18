Attentato a Ranucci, Schlein attacca la destra. Per Meloni discorso “delirante”

Attentato a Ranucci, Schlein a ruota libera: “Libertà a rischio con estrema destra al governo”. Meloni: “Delirio puro”

“In Italia, dove c’è un Governo di estrema destra guidato da Giorgia Meloni, stanno tagliando il sistema sanitario pubblico. Sei milioni di italiani stanno rinunciando ad andare in ospedale perché non possono permetterselo. Allo stesso tempo, stanno tagliando l’istruzione pubblica, licenziando 6.000 insegnanti l’anno scorso, e contemporaneamente stanno bloccando la nostra proposta di un salario minimo in uno dei Paesi europei con i salari più bassi, i peggiori di tutta l’Unione Europea”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo al congresso del Pse in corso ad Amsterdam.

“Stanno facendo propaganda quotidiana, diffondendo un clima di divisione, polarizzazione e odio e ne paghiamo le conseguenze ogni giorno. La scorsa settimana a Firenze- ha proseguito Schlein- il primo ministro del mio Paese ha detto che le opposizioni sono peggiori dei terroristi e allo stesso tempo, in questo clima di odio, voglio esprimere la mia solidarietà a uno dei giornalisti d’inchiesta più famosi del mio Paese, Sigfrido Ranucci, perché ieri è stata fatta esplodere una bomba davanti a casa sua”.

“Quindi la democrazia è a rischio, la libertà di parola è a rischio quando l’estrema destra è al Governo. Il fatto è che l’estrema destra, quando è al governo, non provvede ai bisogni primari della nostra gente. Quello che dobbiamo fare è ricordare chi siamo come socialisti: possiamo batterli e li stiamo battendo alle elezioni locali e regionali, ma non li batteremo seguendo il loro programma. Dobbiamo costringerli sul nostro terreno, quello della giustizia sociale e climatica, della democrazia e della libertà per tutti”, ha concluso la segretaria del Pd.

“Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare”. Lo scrive su Facebook la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)