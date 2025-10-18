“A Sua Immagine” su Rai 1 racconta l’eredità artistica e spirituale di Renato Rascel

In “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, Lorena Bianchetti ripercorre un viaggio nella vita e nell’eredità artistica e spirituale di Renato Rascel

In “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, Lorena Bianchetti ripercorre un viaggio nella vita e nell’eredità artistica e spirituale di Renato Rascel, una delle figure più versatili e sorprendenti dello spettacolo italiano.

Sabato 18 ottobre, dalle 16.00, a raccontare chi era davvero l’uomo dietro la scena sarà il figlio Cesare, in un’intervista intensa e commovente, arricchita da filmati d’epoca, immagini inedite e testimonianze rare.

Dalle canzoni che hanno fatto cantare l’Italia – “Arrivederci Roma”, “E’ arrivata la bufera”, “Il piccolo corazziere” – ai grandi successi televisivi come “I racconti di padre Brown” e l’indimenticabile partecipazione allo sceneggiato kolossal “Gesù di Nazareth” di Franco Zeffirelli, dove interpretò il cieco miracolato da Cristo. “A Sua Immagine” ripercorre il percorso umano e artistico di un protagonista assoluto del nostro Novecento.

A seguire, consueto appuntamento con “Le Ragioni della Speranza”, che dà il via ad un percorso televisivo in sette puntate per riscoprire le virtù attraverso l’arte. Don Andrea Lonardo, direttore del Servizio per la Cultura e l’Università della Diocesi di Roma, accompagnato da due giovani, conduce il telespettatore in un affascinante viaggio tra arte, fede e bellezza per parlare delle virtù. Nella puntata di questo sabato appuntamento a Perugia. Don Andrea Lonardo riflette sulla prudenza dentro il Nobile Collegio del Cambio della città, sede dell’antica corporazione dei cambiavalute. Sulle pareti, un ciclo di affreschi dedicato alle virtù, uno dei più grandi esempi di arte rinascimentale, realizzati da Pietro Vannucci, detto il Perugino, tra il 1498 e il 1500. Al termine del percorso Simone e Sarah narrano una bellissima realtà di accoglienza della Diocesi di Perugia.