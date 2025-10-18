A “Quasar” oggi su Rai 2 l’IA e la paternità intellettuale

Intelligenza artificiale, tutela delle acque e biomeccanica. Questi alcuni dei temi del nuovo appuntamento con “Quasar”, il programma di Rai 2

Intelligenza artificiale, tutela delle acque e biomeccanica. Questi alcuni dei temi del nuovo appuntamento con “Quasar”, il programma per chi vuole esplorare il pianeta attraverso la scienza, la cultura, l’ambiente e la tecnologia, in onda su Rai 2 sabato 18 ottobre alle 10.10. Al timone, come sempre, il Professor Valerio Rossi Albertini, Fabio Gallo e Marita Langella.

In questa puntata Valerio Rossi Albertini dialogherà con Antonio Franzese su innovazione e cultura, per capire chi è davvero autore di un’opera creata con l’intelligenza artificiale. A seguire, la rubrica sul Pianeta Terra porterà gli spettatori indietro nel tempo.

Il programma proseguirà con il segmento dedicato alla tutela dei mari: Fabio Gallo incontrerà Ferdinando Boero in un affascinante viaggio nel mondo delle meduse, tra ecologia, cambiamenti climatici e curiosità sorprendenti. Un servizio racconterà poi il lavoro e l’impegno dei gestori idrici, dedicato a garantire acqua potabile e sicura grazie a prevenzione, controlli costanti e stretta collaborazione tra istituzioni e laboratori.

Non mancherà inoltre l’appuntamento con la biomimetica per scoprire l’effetto loto, il principio naturale di idrorepellenza che ispira tecnologie e materiali autopulenti. Marita Langella intervisterà invece Maurizio Ferraris sull’utilizzo dei dati e dell’intelligenza artificiale nella società contemporanea e nel pensiero umano.

La puntata si concluderà con una lezione di Valerio Rossi Albertini sulla biomeccanica, la scienza che applica i princìpi meccanici al movimento umano, spiegando in questa occasione il (meccanismo del ) salto in lungo.

E come sempre, tra un argomento e un altro, ci saranno le clip realizzate con lo scopo di sfatare luoghi comuni, fake news o vere e proprie “bufale”, spiegabili attraverso la scienza e la conoscenza.