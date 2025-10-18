A “La Confessione” su Rai 3 ospiti Tommaso Cerno e Lina Sastri

Torna su Rai 3 sabato 18 ottobre alle 20.20 “La Confessione”, il programma condotto da Peter Gomez con interviste a tutto tondo
Si parte con Tommaso Cerno che parlerà delle sue esperienze in politica con vari partiti, poi la carriera giornalistica prima a L’Espresso e Repubblica, oggi come direttore de Il Tempo e presenza fissa nel salotto di “Domenica In” su Rai 1 con Mara Venier.
Dopo di lui, Lina Sastri ripercorrerà le fasi della sua carriera, dai piccoli teatri all’incontro e sodalizio con Eduardo De Filippo, fino all’approdo al cinema che le varrà 3 David di Donatello, con uno sguardo anche al tema della violenza contro le donne.