Trovato cadavere a Lipari: potrebbe essere il ragazzo scomparso da qualche giorno

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato, nelle scorse ore, in una zona costiera dell’isola di Lipari, alle Eolie (Messina). Si presume che potrebbe essere il corpo di un ragazzo scomparso da qualche giorno. Il cadavere è stato individuato grazie ai vigili del fuoco del distaccamento di Lipari, impegnati nelle operazioni di ricerca coordinate dai carabinieri che hanno effettuato il recupero.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)