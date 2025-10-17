Stasera su Rai Storia Gulag con “Il periodo 1934 – 1945”

All’indomani della Rivoluzione russa del 1917, il regime bolscevico istituisce i campi di lavoro forzato, i Gulag, dove vengono mandati tutti gli oppositori del regime: li racconta Rai Storia

All’indomani della Rivoluzione russa del 1917, il regime bolscevico istituisce i campi di lavoro forzato, i Gulag, dove vengono mandati tutti gli oppositori del regime, nella maggior parte dei casi uomini e donne totalmente innocenti, condannati senza nessun processo. Lo racconta “Gulag” in onda venerdì 17 ottobre alle 21.10 su Rai Storia.

Privi di ogni diritto, i prigionieri subiscono un regime carcerario durissimo, fatto di duro lavoro nelle proibitive condizioni della Russia del nord, con neve e freddo estremo. Durante gli anni ’30, e fino alla fine della guerra, Stalin governa con il pugno di ferro l’Unione Sovietica, e i gulag sono uno dei mezzi che utilizza per mettere in atto le famose “purghe”, ossia l’eliminazione degli uomini e delle donne che egli considera nemici della patria.