Six Kings Slam, Sinner domina Djokovic e vola in finale con Alcaraz

Sarà ancora Sinner contro Alcaraz. La sfida si ripete, anche in Arabia Saudita nell’ultimo atto del ricchissimo torneo-esibizione a inviti Six Kings Slam. I ‘re’ del tennis uno contro l’altro a caccia dell’assegno del premio da 6 milioni di euro, ma soprattutto per cercare di segnare un altro punto a proprio favore in questa rivalità. Jannik ha raggiunto la finale battendo in semifinale senza problemi Novak Djokovic, superato in due set con il punteggio di 6-4, 6-2. Stesso risultato con cui Carlos Alcaraz ha battuto Taylor Fritz. Sabato (ore 18.30) ci sarà la finale per il 3° posto (Djokovic-Fritz), a seguire (ore 20 circa), la finale per il titolo tra Sinner e Alcaraz. Diversa latitudine, solita sfida.

SINNER PENSA GIA’ A FINALE: CON ALCARAZ SEMPRE GRANDI BATTAGLIE

“Novak Djokovic è un modello per i più giovani, lo vediamo competere e allenarsi, è incredibile. Ha ottenuto risultati inimmaginabili in carriera, è un onore e un privilegio affrontarlo. Sono felice di questa vittoria, sono contento di incontrarlo ancora nei tornei”. Lo ha detto Jannik Sinner dopo il successo in due set (63 minuti di partita) contro il serbo nella semifinale del Six Kings Slam, a Riad. “Mi piacerebbe servire tutte le volte come ho fatto oggi- ha aggiunto l’azzurro nelle parole riportate da supertennis- Cerchiamo di migliorarci. Oggi ha funzionato davvero alla grande”. “Noi giochiamo sempre col punteggio, soprattutto quando sei stanco. Cambiare la pesantezza di palla, la profondità negli scambi è importante. Vorresti giocare sempre nello stesso modo, ma devi provare a rendere le cose più difficili per il tuo avversario” ha sottolineato ancora. In finale Sinner giocherà contro Carlos Alcaraz. “Non vedo l’ora di affrontarlo. Con lui sono sempre grandi battaglie. Cerco di essere sempre il più pronto possibile. Carlos può tirare vincenti da ogni parte del campo, sa fare tutto. Lo guardo con attenzione, mi ispira a migliorare”.

