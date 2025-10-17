Distruggere per ricostruire, non per iniziare un nuovo capitolo, ma per dare vita ad una storia completamente nuova. Sabato 18 ottobre 2025 Amnesia Milano inaugura la sua 23esima stagione

Distruggere per ricostruire, non per iniziare un nuovo capitolo, ma per dare vita ad una storia completamente nuova. Sabato 18 ottobre 2025 Amnesia Milano inaugura la sua 23esima stagione dopo essere stata letteralmente rasa al suolo e rifatta in ogni suo minimo dettaglio.

Amnesia Milano è stata ripensata, ricostruita e potenziata, guidata ed ispirata dal concetto di built for sound, in modo da avere un club al servizio della musica e renderne la fruizione più completa e pulita possibile: un’evoluzione fisiologica, sempre al passo con i tempi – quando non sono addirittura anticipati – in un contesto globale come quello attuale. Luce che non illumina: scolpisce, suono che non riempie: costruisce, architettura che non sta ferma: vibra.

Amnesia Milano avrà un sistema di acustica ambientale top di gamma grazie ad L-Acoustic, concepito per offrire la stessa qualità sonora a tutti gli ospiti del club, dalla prima fila ai suoi angoli più remoti, un ledwall a 360° che avvolgerà lo spazio, una nuova scenografia luminosa integrata e modulata nel soffitto, per offrire uno show in grado di modularsi in tempo reale e in qualsiasi momento. Completamente rinnovati anche bar, bagni e guardaroba, in modo che ogni servizio di Amnesia Milano sia all’insegna della qualità e dell’eccellenza, per porsi sempre più in una dimensione internazionale, che il club milanese ha dimostrato negli anni di saper interpretare al meglio, sia nella sua storica location sia ponendosi in prima linea producendo alcuni tra i più importanti eventi elettronici durante le varie Design e Fashion Week, momenti che pongono Milano al centro del mondo e l’Amnesia al centro di Milano.

La programmazione dei primi sabati 2025/26 di Amnesia Milano prevede sabato 18 extENDed con East and Dubs allnightlong, sabato 25 Adam Beyer e sabato 2 novembre Leon (extended set) e White Off.