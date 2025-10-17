Otsuka Precision Health acquisisce la piattaforma Mindful Mamas

Otsuka Precision Health (OPH) ha annunciato l’acquisizione della piattaforma digitale Mindful Mamas, specializzata in meditazione e benessere mentale per madri e donne in gravidanza

Otsuka Precision Health (OPH) ha annunciato l’acquisizione della piattaforma digitale Mindful Mamas, specializzata in meditazione e benessere mentale per madri e donne in gravidanza.

L’acquisizione rafforza la strategia di OPH nel settore della salute digitale, con un’attenzione particolare al benessere mentale femminile durante la maternità. Mindful Mamas si distingue per offrire contenuti personalizzati come meditazioni guidate, esercizi di respirazione, affermazioni, micro¬pause di mindfulness e strumenti per favorire il sonno e la gestione dello stress.

Fondata da Terra LaRock, esperta di salute mentale e madre, Mindful Mamas ha già raggiunto oltre 125mila download in più di 50 Paesi. Gli utenti attivi accedono all’app in media due volte al giorno. Più dell’80 % delle madri che hanno completato una pratica riferisce di sentirsi “meglio” o “molto meglio”.

Con questa operazione, OPH amplifica la sua offerta nel segmento digitale, integrando una soluzione orientata alla salute mentale materna con potenziali sinergie nei servizi digitali per pazienti.

Impatto clinico e prospettive future

Grazie al know-how tecnico e ai bilanci di OPH, Mindful Mamas potrebbe accelerare lo sviluppo di nuovi moduli, come l’integrazione con biomarcatori digitali, il supporto per disturbi perinatali (ansia, depressione postpartum) e la personalizzazione basata su dati comportamentali.

Una mossa strategica: la salute mentale materna è un’area spesso sottovalutata, ma con alto impatto sulla qualità di vita, sull’allattamento e sul benessere familiare.

L’integrazione con altre soluzioni digitali di Otsuka potrebbe permettere una visione “end-to-end” della cura: dal benessere mentale alla gestione farmacologica, con collegamenti tra salute fisica e mentale.

Sfide e punti da monitorare

La sfida dell’adozione clinica: trasformare una piattaforma di benessere in uno strumento riconosciuto dalla comunità medica e integrabile nei percorsi assistenziali.

La privacy e la regolamentazione dei dati sensibili in salute mentale saranno nodi cruciali da gestire in particolare con utenti che navigano fasi delicate come la gravidanza o il post-parto.

Le aspettative sono alte: l’utenza si aspetta contenuti utili, aggiornati, personalizzati e affidabili — l’equilibrio tra scalabilità e qualità sarà essenziale.

Chi è Otsuka Precision Health

Otsuka Precision Health (OPH) è la nuova frontiera digitale del gruppo Otsuka, nata con l’obiettivo di coniugare la tradizione farmaceutica con le potenzialità delle tecnologie digitali.

La società, parte di Otsuka America, Inc., rappresenta il ramo del gruppo giapponese dedicato alle soluzioni di salute digitale, con un focus specifico sulle digital therapeutics — terapie digitali che richiedono prescrizione medica — e su strumenti innovativi per il monitoraggio e il supporto personalizzato del paziente.

L’approccio di OPH unisce la rigorosità scientifica tipica del mondo farmaceutico alla centralità dell’esperienza del paziente, puntando su percorsi terapeutici personalizzati, integrati e basati sui dati.

L’obiettivo dichiarato è costruire un modello di “precision health”, cioè una medicina di precisione estesa anche al benessere e al comportamento, in cui la tecnologia diventa parte integrante della cura.

Otsuka Precision Health è membro della Digital Therapeutics Alliance, la principale rete internazionale di aziende impegnate nello sviluppo di terapie digitali validate clinicamente.

L’azienda ha già annunciato il lancio, nel 2025, della sua prima terapia digitale prescrivibile per il disturbo depressivo maggiore, segnando un passo importante nell’evoluzione del gruppo verso l’integrazione tra farmacologia e salute connessa.

Parallelamente, OPH collabora con partner tecnologici come Amalgam Rx per sviluppare soluzioni basate su intelligenza artificiale e piattaforme digitali intelligenti, come l’app Elevmi™, pensata per migliorare la comunicazione e il supporto ai caregiver.

Con questa espansione nel digitale, Otsuka amplia il proprio raggio d’azione — storicamente concentrato su neurologia, salute mentale, nefrologia e immunologia — proiettandosi verso un modello di sanità più integrato, predittivo e personalizzato.