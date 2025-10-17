L’oroscopo di oggi, venerdì 17 ottobre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, venerdì 17 ottobre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Giornata in cui ti senti bene. Novità per i single, soprattutto per chi lo è da troppo tempo.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Giornata che nasce in maniera molto interessante, tra oggi e domani non solo potresti ricevere delle buone proposte ma anche sguardi espliciti, sei molto attraente.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Ottima giornata, cuore pazzo. Più serenità in famiglia. Fisicamente hai bisogno di riposo ma questo perché recentemente ti sei dato anche troppo da fare.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Un giorno che appare radioso di promesse incoraggianti sotto tutti i punti di vista, ma in special modo quello familiare. Avrai notato che certe storie che sembravano ormai al capolinea sono riprese o hai superato ogni problema.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Dal momento che non hai avuto un attimo di tregua, è normale che queste giornate siano un po’ agitate. Nei rapporti con Pesci e Capricorno ci possono essere delle difficoltà, ma la confusione andrebbe limitata!

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre E’ un giorno in cui il nervosismo va tenuto sotto controllo. Qualche attenzione va riposta ad alcune concessioni fatte in passato nell’ambito familiare.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Non sottovalutare nuovi amori, giornata si per gli incontri. Si può anche cercare di risolvere un problema legale o finanziario, nato di recente.

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Un po’ di relax ti dovrebbe sollevare, devi ritrovare i tuoi spazi e soprattutto l’amore; per le coppie che stanno assieme da tempo è necessario ufficializzare la relazione.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre Giornata che in generale mostra alti e bassi. Se il cuore è rimasto solo da tempo è necessario mettersi in gioco.

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio Ci sono tante cose da chiarire in merito al denaro. L’amore è stato messo alla prova.

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Oggi avrai tanta forza in più. Ti sentirai più sollevato, meno condizionato dall’ambiente e dagli umori altrui.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Tensioni facilmente superabili, gli amori che nascono in questo periodo sono molto belli. Chi debba gestire figlioletti piccoli o genitori avanti negli anni, si troverà a sacrificare qualche piccolo interesse o impegno privato.