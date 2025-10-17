Negli USA anziano trovato morto nel congelatore della casa di riposo

Un episodio drammatico ha scosso una piccola cittadina degli Stati Uniti: un uomo di 83 anni è stato trovato senza vita all’interno di un congelatore di una casa di riposo

Un episodio drammatico ha scosso una piccola cittadina degli Stati Uniti: un uomo di 83 anni è stato trovato senza vita all’interno di un congelatore di una casa di riposo. Il fatto è avvenuto nella zona di Tampa Bay, nella contea di Pasco, in Florida. A riportare la notizia è l’emittente televisiva Fox 13 Tampa Bay.

William Eugene Ray, noto come “Gene”, era un veterano della Marina degli Stati Uniti. Conosciuto per il suo spirito allegro e la passione per l’armonica, Ray aveva iniziato a mostrare segni di demenza prima di trasferirsi alla residenza per anziani nel maggio 2025. La figlia aveva anche installato una telecamera di sorveglianza nella sua stanza per monitorarne la sicurezza. La mattina del 26 settembre, la donna aveva notato che la luce nella stanza di suo padre era accesa, ma lui non era presente. Dopo aver contattato la madre e il personale della struttura, è emerso che Ray era stato trovato nel congelatore a pozzetto, dove è stato successivamente dichiarato deceduto per ipotermia.

Le autorità locali hanno dichiarato che l’incidente sembra essere stato accidentale. Tuttavia, la famiglia di Ray ha espresso preoccupazione per la sicurezza e la vigilanza all’interno della struttura, chiedendo risposte e misure preventive per evitare simili tragedie in futuro.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)