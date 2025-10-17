Lutto nel mondo della musica: morto Ace Frehley, lo Spaceman dei Kiss

Il mondo del rock perde una delle sue figure più iconiche: Ace Frehley, chitarrista solista e membro fondatore dei Kiss è morto a 74 anni

Il mondo del rock perde una delle sue figure più iconiche: Ace Frehley, chitarrista solista e membro fondatore della band rock ‘Kiss’, è morto all’età di 74 anni. La notizia, confermata dalla sua famiglia, arriva dopo un incidente domestico che gli aveva causato una caduta nel suo studio con successiva emorragia cerebrale.

Paul Daniel Frehley, cresciuto in una famiglia di musicisti, ha preso in mano la chitarra per la prima volta a 13 anni, dando inizio a un percorso che lo avrebbe portato a diventare una leggenda del rock. Prima di unirsi ai Kiss, suonava in diverse band locali nei dintorni di New York e, a 18 anni, lavorava come roadie per Jimi Hendrix, un’esperienza che gli permise di entrare nel mondo della musica professionale.

Nel 1973 entrò a far parte della formazione originale dei Kiss insieme a Paul Stanley, Gene Simmons e Peter Criss, contribuendo a definire lo stile teatrale e spettacolare della band con il suo iconico personaggio da “Spaceman”: trucco argentato sugli occhi, chitarre scenografiche e show pirotecnici che avrebbero reso i Kiss un fenomeno globale. A metà degli anni ’70 la band raggiunse il successo mondiale, vendendo decine di milioni di album e trasformando la loro immagine in un autentico capolavoro di marketing musicale.

Frehley ha firmato alcuni dei brani più celebri della band, tra cui “Rock and Roll All Nite” e “I Was Made for Lovin’ You”, e ha proseguito la propria carriera anche come solista, tornando in reunion con i Kiss negli anni ’90 e consolidando un’eredità musicale che continua a influenzare intere generazioni di chitarristi e fan del rock.

Le reazioni alla scomparsa del chitarrista da parte dei colleghi e fan sono state immediate. I membri dei Kiss, Gene Simmons e Paul Stanley hanno espresso dolore per la perdita: “Siamo devastati dalla scomparsa di Ace Frehley. È stato un pilastro del rock, essenziale e insostituibile durante i capitoli più formativi della storia della band. È e sarà sempre parte del lascito dei Kiss”.

Mike McCready, chitarrista dei Pearl Jam, ha dichiarato che Frehley fu il suo eroe personale, che lo ispirò tanto da prendere la chitarra: “Non avrei mai preso una chitarra senza l’influenza di Ace e dei Kiss”. Tom Morello, chitarrista dei Rage Against the Machine, lo ha definito il suo primo eroe alla chitarra, lodando gli assoli leggendari, gli effetti scenici e lo stile spaziale dei concerti: “Grazie Ace per una vita di grande musica e ricordi indimenticabili”.

