John Wayne e Maureen O’Hara in “Un uomo tranquillo” stasera su Rai Movie: la trama

Arriva su Rai Movie “Un uomo tranquillo”, capolavoro del cinema classico americano firmato da John Ford e vincitore di due premi Oscar, in onda venerdì 17 ottobre alle 21.10. Al centro di quest’opera profondamente personale, sospesa tra nostalgia, romanticismo e ironia, c’è Sean Thornton, ex pugile statunitense che ritorna in Irlanda dove è nato, per lasciarsi alle spalle un passato segnato dalla violenza.

Nel villaggio di Innisfree incontra Mary Kate Danaher, donna di carattere, con cui nasce un conflitto amoroso e sociale, affrontato con la leggerezza della commedia, ma anche con profondità drammatica. Ford costruisce un racconto che evoca un’Irlanda idealizzata, ma mai caricaturale. John Wayne e Maureen O’Hara incarnano due personaggi che restano nella memoria dello spettatore. Rai Movie propone la versione restaurata, che restituisce al pubblico tutta la ricchezza visiva e narrativa del film.