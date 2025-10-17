Inaugura “Venezia è una pausa tra un antro e l’altro”, personale di Paolo Liberati

La mostra riunisce una selezione di acquerelli e disegni realizzati con una tecnica lenta e stratificata, in cui la memoria del teatro si intreccia con la materia pittorica. L’antro dello studio diventa così spazio mentale e luogo di trasformazione, mentre Venezia – sospesa tra luce e riflesso – si fa metafora di un passaggio tra interiorità e mondo.

Allievo di Toti Scialoja e figura di riferimento del Nuovo Teatro Italiano, Liberati rinnova nella sua ricerca la tradizione del “teatro dei pittori”, dove gesto, tempo e visione coincidono. Il risultato è una pittura che pensa, una drammaturgia visiva che restituisce al segno e alla luce un valore poetico e percettivo.