Il Vernacoliere sospeso: Mario Cardinali blocca le pubblicazioni dopo 65 anni

Dopo oltre sessant’anni di satira irriverente e rigorosamente indipendente, Il Vernacoliere si ferma. Lo storico mensile satirico livornese fondato da Mario Cardinali sospenderà le pubblicazioni dopo il numero di novembre 2025. L’annuncio è arrivato direttamente dal direttore e fondatore in un lungo e ironico comunicato pubblicato su Facebook, in perfetto stile vernacolieresco.

Nel 1961 Mario Cardinali fondò il periodico “Livornocronaca”, che poi si iniziò a chiamare “Il Vernacoliere” nel 1982. “Dopo il numero di novembre il Vernacoliere sospende le pubblicazioni. Nessuno è eterno. Neanche Mario Cardinali. Dopo sessantacinque anni di Vernacoliere, arrivato alla soglia dei novant’anni, mi sento francamente un po’ stanchino”, scrive Cardinali, con quella vena ironica che da decenni ne contraddistingue la voce. “Un altro buon motivo, per la fermata del Vernacoliere- ammette- è anche la crisi sempre più profonda della carta, a dettar la nuova legge dell’editoria. Quella dei giornali, soprattutto. Che quasi più nessuno legge, surclassati come sono dai social, coi telefonini a dettar legge ovunque, nuovi totem dell’indottrinamento in massa. E la pubblicità a pagare il tutto, ché tanto poi a pagare veramente è il solito Pantalone quando compra. E anche per il Vernacoliere i costi ormai son arrivati a superar gl’incassi“.

Cardinali conclude: “Coraggio, amici e collaboratori cari. Vediamo se dopo aver ripreso fiato ce la faremo una volta ancora. E per intanto pigliatevi, oltre all’abbraccio affettuoso, anche il mio sentitissimo grazie per quanto finora avete fatto, nel contribuire a tenere alto il prestigio d’una storica bandiera d’irriverenza satirica”. Poi, con la consueta ironia, lancia un ultimo avvertimento politico ai lettori: “Occhio, gente, ‘un pare ma ar Governo c’è la Meloni con Sarvini! E anche quell’artro, coso lì, Taiani, che pare dorma ritto e ‘nvece ni riesce anche sdraiato“.

Per ora, dunque, il Vernacoliere si ferma. Ma come lascia intendere il suo fondatore, non è detto che sia un addio definitivo. Solo una pausa, “in attesa di tempi migliori”.

(Foto da Facebook)

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)