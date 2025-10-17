Il film “Quelli che mi vogliono morto” con Angelina Jolie su Rai 2: la trama

Stasera su Rai 2 “Quelli che mi vogliono morto” con Angelina Jolie, un serratissimo thriller d’azione di Taylor Sheridan: la trama

Angelina Jolie è l’interprete combattiva di “Quelli che mi vogliono morto” il thriller d’azione che Rai 2 propone venerdì 17 ottobre alle 21.20. Hannah Faber, che lavora come vigile del fuoco in una località boschiva del Montana, sta cercando di superare un evento tragico del passato che l’ha più fragile e insicura.

Nella stessa città, il mite contabile Owen, al centro di un misterioso intrigo che mette a repentaglio la sua vita, decide di fuggire nei boschi con suo figlio Connor. Una serie di circostanze porterà Hannah a proteggere il piccolo Connor da due sicari disposti a tutto per eliminare ogni testimone dei loro crimini.

Basandosi sull’omonimo romanzo di Michael Koryta, il regista e sceneggiatore Taylor Sheridan (“I segreti di Wind River”, “Yellowstone”) dà vita a un serratissimo thriller d’azione affidandosi al talento della Jolie per raccontare una storia di sopravvivenza e crescita personale.