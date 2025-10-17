È morto il giovane 19enne accoltellato a Ostia durante una rissa

È morto il giovane 19enne accoltellato a Ostia. Dalle prime indagini su quanto accaduto sembra che fosse stato coinvolto in una rissa per motivi di droga

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 19 anni che nella tarda serata di ieri a Roma era stato accoltellato e poi abbandonato in strada nella zona di Ostia, tra via Umberto Cagni e via Antonio Forni. Trasportato prima all’ospedale Grassi e poi al San Camillo era stato operato d’urgenza e si trovava in terapia intensiva, ma la sua situazione era gravissima. È morto ieri intorno alle ore 21. Dalle prime indagini su quanto accaduto sembra che fosse stato coinvolto in una rissa per motivi di droga.

LA DINAMICA DELL’AGGRESSIONE

La coltellata ricevuta dietro al ginocchio della gamba destra ha reciso l’arteria del giovane, andato per due volte in arresto cardiaco al Grassi, dove è stato salvato e stabilizzato dal personale medico; il 19enne è stato quindi trasportato nella notte al San Camillo e operato d’urgenza. In base alle prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe stato accoltellato in seguito ad una lite tra un gruppo di persone in strada, che subito dopo l’aggressione si sono dileguate. Ad intervenire sul posto i carabinieri di Ostia, che ora indagano sull’accaduto.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)