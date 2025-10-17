Delitto di Garlasco: Sempio sceglie Liborio Cataliotti, l’avvocato di Vanna Marchi, al posto di Lovati

Delitto di Garlasco e il dopo-Lovati: Sempio sceglie l’avvocato di Vanna Marchi. Ecco chi è la new entry Liborio Cataliotti, legale ‘esperto’ in processi mediatici

Fuori Lovati, il team per la difesa di Andrea Sempio ha una new entry. Ad affiancare Angela Taccia sarà ora Liborio Cataliotti, scelto da Andrea Sempio, il 37enne indagato nel Garlasco bis per “omicidio in concorso” di Chiara Poggi.

Cataliotti, 59 anni di Reggio Emilia, ha una lunga esperienza in processi mediatici e che hanno riguardato assistiti sulla cresta dell’onda, diciamo. Il suo nome è legato alle vicende giudiziarie per calcioscommesse, a quello per l’omicidio di Saman Abbas (ha difeso lo zio Danish Hasnain, condannato in appello a 22 anni di carcere). Tra i suoi assistiti anche Davide Vannoni, fondatore del metodo Stamina. Cataliotti difese anche la regina delle televendite ( e delle teletruffe) Wanna Marchi e, per restare in famiglia, di recente ha assunto la difesa di Stefania Nobile e dell’ex compagno Davide Lacerenza, coinvolti nell’indagine milanese sulla Gintoneria.

Liborio Cataliotti prende quindi il posto di Massimo Lovati nella difesa di Sempio che si è guadagnato la revoca dell’incarico a seguito della chiacchierata intervista rilasciata a Fabrizio Corona per “Falsissimo”, a suon di bicchieri di vino.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)