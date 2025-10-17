Dalla Liguria ad Aruba a “Sì Viaggiare” oggi su Rai 2

Castelli italiani e non solo e spiagge bianchissime a “Sì Viaggiare”, la rubrica del Tg2 in onda venerdì 17 ottobre alle 13.50 su Rai 2

In Liguria nella provincia di Genova, nel Parco regionale dell'Antola, nascosto tra due torrioni di roccia, c'è il Castello della Pietra di Vobbia, una fortezza spettacolare che dominava un crocevia strategico nel Medioevo. Tutto intorno prati boschi e con il sentiero di Einstein si arriva al mare.

Nel Mar dei Caraibi, Aruba, a soli 20 km di mare dalle coste del Venezuela, con più giorni di sole delle altre Antille, è famosa per le sue spiagge dalla sabbia finissima e bianca e il mare color turchese e sempre tranquillo. Al Nord il Parco nazionale Arikok con coste frastagliate e rocciose, incisioni rupestri e una varietà infinita di cactus.

In Gran Bretagna, nella Contea Berkshire, per scoprire Windsor, a poche miglia da Londra, la sede del castello residenza della famiglia reale, ma anche un tranquillo villaggio sulla riva sud del Tamigi.