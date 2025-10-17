“Cia – Un uomo nel mirino”, un film diretto da Roel Reiné, oggi su Rai 4: la trama

L’action-thriller “Cia – Un uomo nel mirino”, diretto da Roel Reiné, in onda venerdì 17 ottobre alle 21.20 su Rai 4: la trama

Da più di vent’anni Evan Shaw è al servizio della Cia che lo usa come sicario dandogli indicazioni tramite annunci sul giornale. Convinto di lavorare ancora per l’Agenzia, scopre invece che la sua divisione è stata smantellata da tempo e che qualcuno lo ha manipolato per compiere missioni segrete.

Mentre tenta di proteggere la figlia analista dei servizi segreti britannici e di smascherare chi si è servito di lui, Evan si trova al centro di una cospirazione internazionale che lo obbliga a riattivare tutte le sue abilità da killer. È l’action-thriller “Cia – Un uomo nel mirino”, diretto da Roel Reiné, in onda venerdì 17 ottobre alle 21.20 su Rai 4. Nel cast Aaron Eckhart, Abigail Breslin e Tim Roth.