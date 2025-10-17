Bomba a Ranucci, Piantedosi: “Rafforzeremo misure di protezione”

Le parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dopo la bomba di questa notte davanti alla casa del giornalista Sigfrido Ranucci: “Rafforzeremo misure di protezione”

“Piena solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia per il grave attentato di cui è stato vittima. Un gesto vigliacco e gravissimo che rappresenta un attacco non solo alla persona ma alla libertà di stampa e ai valori fondamentali della nostra democrazia. Ci sarà il massimo impegno delle forze di polizia per accertare rapidamente gli autori. Ho dato mandato di rafforzare al massimo ogni misura a sua protezione” ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

MELONI: FERMA CONDANNA

Per quanto accaduto sono state espresse parole di condanna bipartisan, con annessi attestati di solidarietà per il giornalista. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “esprime piena solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci e la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui subito. La libertà e l’indipendenza dell’informazione sono valori irrinunciabili delle nostre democrazie, che continueremo a difendere”. Così in una nota di palazzo Chigi.

“Quanto successo a Pomezia è di una gravità inaudita e inaccettabile. Totale solidarietà a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia”. Lo scrive sui social il vicepremier e ministro Matteo Salvini. “Un gesto gravissimo, vile, inaccettabile. Un ordigno ha fatto esplodere l’auto di Sigfrido Ranucci, davanti alla sua abitazione. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma resta la gravità estrema di un atto che colpisce non solo un giornalista, ma la libertà stessa di informare e di esprimersi. A lui e alla sua famiglia la mia piena solidarietà e vicinanza”. Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)