Attentato a Sigfrido Ranucci, interviene Milena Gabanelli

Milena Gabanelli commenta l’attentato a Ranucci: “Non succedeva da 30 anni, terribile. Conosco la squadra, era la mia. Non li intimidiranno”

“Non intimidiranno né Sigfrido né la sua squadra“. Così Milena Gabanelli, conduttrice storica di Report, commenta l’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, suo ex braccio destro a Report poi diventato conduttore dopo la sua uscita di scena. Ieri sera, la sua auto parcheggiata davanti a casa è esplosa per colpa di un ordigno che era stato piazzato sotto o a fianco. Dice Gabanelli in un video pubblicato su Facebook: “È veramente terribile quello che è successo, non capitava da più di 30 anni in Italia: far esplodere l’auto di un giornalista davanti a casa vuol dire solo una cosa ‘Non ti devi più fare gli affari nostri’“.

“LA PASSIONE È PIU’ FORTE DELLA VIOLENZA”

Poi Gabanelli prosegue: “Ora, intimidire Sigfrido significa solo una cosa, intimidire tutta la squadra, una squadra che io conosco bene perchè era la mia squadra, li conosco uno per uno. Non intimidiranno nè Sgfrido nè quella squadra. Hanno tutti scelto di fare questo mestiere e lo stanno facendo da decenni perchè ci credono, perchè credono nel valore dell’informazione. E la passione è più forte della violenza, ricordatevelo voi che avete messo quell’esplosivo sotto quell’auto, che non ce la farete a intimidirli, mai”.

