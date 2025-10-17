Andrea Levy vince il Porsche Taycan Rush di Misano con il Centro Porsche Bologna

Andrea Levy, collezionista, racing driver e Presidente di Salone Auto Torino 2026, ha conquistato la vittoria nell’ultima tappa del Porsche Taycan Rush 2025, disputata sul circuito di Misano Adriatico

Andrea Levy, collezionista, racing driver e Presidente di Salone Auto Torino 2026, ha conquistato la vittoria nell’ultima tappa del Porsche Taycan Rush 2025, disputata sul circuito di Misano Adriatico.

Al volante della Porsche Taycan Turbo GT Weissach Pack del Centro Porsche Bologna – Penske Italy, Levy ha dominato la sessione time attack, firmando anche il giro più veloce del weekend con un tempo di 1’45.954.

Andrea Levy: “La Porsche Taycan Turbo GT con Weissach Pach ha dimostrato di essere velocissima anche a Misano: considerando che le slow zone incidono per circa 6 secondi, senza queste limitazioni e con l’Attack Mode sempre disponibile, avrei potuto girare con un tempo di 1’38’’ / 1’39’’, ovvero tempi vicini alle Porsche 911 Cup da gara dotate di gomme slick. Davvero incredibile per un’ auto stradale”

Un risultato che conferma le straordinarie prestazioni della Taycan Turbo GT, la massima espressione della tecnologia elettrica di Porsche Motorsport: 1.108 cavalli, trazione integrale e performance capaci di avvicinarsi a quelle di una 911 da gara.

Con il successo di Misano si conclude una stagione che ha portato in pista dieci Centri Porsche da tutta Italia, unendo innovazione, adrenalina e sostenibilità in un format che ha ridefinito il concetto di competizione elettrica.