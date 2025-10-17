Al Teatro San Paolo di Rivoli la commedia “Quel pomeriggio di un giorno da star”

Sabato 18 ottobre – alle ore 21.00 – il Teatro San Paolo di Rivoli ospita la commedia “Quel pomeriggio di un giorno da star”, testo di Gianni Clementi

Sabato 18 ottobre – alle ore 21.00 – il Teatro San Paolo di Rivoli ospita la commedia “Quel pomeriggio di un giorno da star”, testo di Gianni Clementi da un’idea di Corrado Tedeschi, con la regia di Mauro Stante. Il titolo richiama ironicamente il celebre film di Sidney Lumet “Quel pomeriggio di un giorno da cani”, ma qui niente drammi o pistole cariche di tensione: al centro della scena c’è la comicità, che diventa strumento di critica e riflessione. Due rapinatori improbabili, una giornalista in cerca di riscatto e una società dell’apparenza pronta a trasformare tutto in spettacolo: ingredienti di una storia che diverte, fa sorridere e invita a pensare.

L’azione si trasforma presto in uno show tragicomico, tra dirette improvvisate e sponsor improbabili, che strizza l’occhio ai reality e alle breaking news confezionate a tavolino. Una satira lucida sulla spettacolarizzazione del dolore e sulla fame di visibilità che domina l’informazione contemporanea. Sul palco un cast affiatato composto da Niko Ferrucci, Patrizia Battaglia, Sergio Rosa Cardinale, Giulio Liberati, Francesca Mariano e lo stesso Mauro Stante, che danno vita a personaggi fragili, reali e irresistibilmente comici. Un’ora e mezza di teatro brillante, con un finale a sorpresa che chiude il cerchio con intelligenza e ritmo. Il biglietto costa 20 euro e maggiori informazioni e prenotazioni al numero 3472211204.