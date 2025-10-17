Al teatro Lux di Scarnafigi in scena “La Bagna Cauda del Commissario Agenore Pautasso”

Sabato 18 ottobre, al teatro Lux di Scarnafigi (Cn) – alle 21.00 – va in scena una commedia teatrale gialla condita d’aglio, ironia e tradizione piemontese

Sabato 18 ottobre, al teatro Lux di Scarnafigi (Cn) – alle 21.00 – va in scena una commedia teatrale gialla condita d’aglio, ironia e tradizione piemontese. Un delitto… di risate. È quello che promette “La Bagna Cauda del Commissario Agenore Pautasso”: appuntamento che mescola mistero e comicità, tradizione gastronomica e teatro popolare, per una serata dal gusto – è proprio il caso di dirlo – irresistibile.