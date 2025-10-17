A Splendida Cornice Geppi Cucciari si commuove per la piccola Renad: “Mi dispiace che il mondo ti ha fatto questo”. In studio la ragazzina palestinese diventata famosa per le ricette di cucina fatte con gli aiuti umanitari

Grande commozione ieri sera nello studio di Splendida Cornice dove la padrona di casa Geppi Cucciari, ha ospitato Renad Attallah, la bambina di 11 anni di Gaza diventata famosa per le sue ricette di cucina pubblicate sui social.

La piccola ospite, che ora si trova in Olanda, ha raccontato di come la sua vita sia cambiata negli ultimi mesi e delle condizioni in cui ha vissuto nella Striscia. “Ancora non riesco a crederci, qui è tutto bello non come a Gaza dove c’erano solo bombardamenti. I primi giorni in cui camminavamo per strada ci sorprendevamo di tutto”. “A Gaza non c’era cibo” ha raccontato Renad mentre in Olanda “puoi mangiare di tutto”. Sulle manifestazioni avvenute in tutto il mondo la piccola ha raccontato di aver partecipato anche lei: “Ogni volta mi sento più motivata. È bello sentire questa vicinanza al nostro popolo”. Renad ha raccontato inoltre, che in questi due anni è cresciuta molto in fretta, e che le piacerebbe riunirsi con sua madre, che è stata il suo più grande sostegno e suoi fratelli, perché “tutti gli altri bambini qui, sono con le loro famiglie, mentre noi siamo soli”.

Le parole di Renad hanno commosso il pubblico e anche Geppi Cucciari che le ha detto: “Parlando con una bambina della tua età uno vorrebbe dirti qualcosa che abbia veramente un senso (…) ma io mi sento veramente impotente e tu sei il simbolo di tutti questi bambini che hanno perso i genitori e che sono ancora là mi dispiace che il mondo ha fatto questo a una bambina come te”. “Sono sicura che questa guerra finirà e che Gaza tornerà com’era prima, anzi, più bella di prima”, ha risposto Renad

CHI È RENAD

Diventata famosa con il suo account RenadfromGaza, che ha superato di gran lunga il milione di follower, la piccola ha pubblicato sui social le ricette palestinesi e altri piatti che è riuscita a fare con gli aiuti umanitari.

Il suo primo post è del 30 marzo 2024. È arrivata il Olanda lo scorso 27 agosto, con la sorella grande, e un fratello. Proprio grazie alla sorella (farmacista), che ha vinto una borsa di studio all’Università di Maastricht è potuta venire via da Gaza, perché lei e il fratello sono minorenni. La mamma e altri quattro fratelli sono invece, rimasti a Gaza. Ora Renad frequenta una scuola olandese. Il suo sogno è quello di aprire un ristorante di cucina palestinese e riproporre i piatti presentati sui suoi profili social. Oggi è Youth Ambassador per la ong canadese Human Concern International con cui organizza raccolte fondi e pacchi umanigtari per il suo popolo.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)