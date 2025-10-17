A “Farwest” stasera su Rai 3 inchiesta esclusiva su David Rossi

Nuovi documenti e testimonianze inedite. A “Farwest” con Salvo Sottile stasera su Rai 3 inchiesta esclusiva su David Rossi

Un’inchiesta esclusiva sulla morte di David Rossi, capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, su cui, a dodici anni di distanza, restano ancora troppe ombre. La propone “Farwest”, la trasmissione di Salvo Sottile, in onda stasera – venerdì 17 ottobre – alle 21.25 su Rai 3. Attraverso documenti inediti, testimonianze e nuove ricostruzioni, “Farwest” ripercorre i momenti chiave della sera del 6 marzo 2013, quando Rossi precipitò dalla finestra del suo ufficio, per analizzare le incongruenze che mettono in discussione la tesi ufficiale del suicidio.

Le telecamere di “Farwest hanno anche documentato il corteo di protesta dei pro-Palestina a Udine in occasione della partita di calcio Italia-Israele, con gli scontri tra manifestanti e polizia e momenti di guerriglia urbana. Tra le altre inchieste: la moda del testosterone per gli uomini, tra rischi e illegalità, e il business delle cliniche dentali dove un marketing aggressivo ha spesso la meglio sulla salute dei pazienti.

“Farwest” è un programma di Salvo Sottile realizzato insieme agli inviati Chiara Ingrosso, Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Giulia Torlone, Ludovico Tallarita, Tommaso Mattei, Maria Laura Cruciani, Manuela Iatì.