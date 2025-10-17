A “Elisir” oggi su Rai 3 miocardite e mal di schiena

La miocardite è un’infiammazione del muscolo cardiaco spesso causata da infezioni virali, batteriche o reazioni immunitarie, che può compromettere la funzionalità del cuore: se ne parla a Elisir

La miocardite è un’infiammazione del muscolo cardiaco spesso causata da infezioni virali, batteriche o reazioni immunitarie, che può compromettere la funzionalità del cuore e che richiede una diagnosi tempestiva e trattamenti mirati. Lo spiega la professoressa Savina Nodari, docente associato di Cardiologia all’Università di Brescia, ospite di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda venerdì 17 ottobre alle 10.55 su Rai 3.

A seguire, la professoressa Alessia Rabini, fisiatra della Fondazione Agostino Gemelli, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, parlerà di un disturbo assai comune, dovuto generalmente a posture scorrette, sforzi fisici o stress, che provoca dolore e rigidità nella zona lombare: il mal di schiena.

Nell’ultima rubrica, la professoressa Maria Esposito, responsabile di Dermatologia Generale e Oncologica presso l’Ospedale San Salvatore dell’Aquila e docente associato presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate Biotecnologiche dell’Università dell’Aquila, sarà dedicata alla psoriasi: una malattia infiammatoria cronica della pelle caratterizzata da chiazze rosse, desquamanti e pruriginose, che può compromettere anche seriamente il benessere fisico ed emotivo di chi ne soffre.