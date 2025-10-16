The Pop Fish Band tornano con un nuovo brano

Secondo i The Pop Fish Band, buttarsi a capofitto in avventure facili, droghe e alcol non solo non risolve nulla, ma trasforma chi lo fa in una caricatura di sé stesso

Davvero c’è ancora chi pensa che rifugiarsi nei vizi e negli eccessi sia una via d’uscita? Secondo i The Pop Fish Band, buttarsi a capofitto in avventure facili, droghe e alcol non solo non risolve nulla, ma trasforma chi lo fa in una caricatura di sé stesso. E allora prima o poi arriva il momento di dire basta: “That’s enough”, appunto.

Con un sarcasmo affilato e un ritmo martellante, il nuovo singolo ride in faccia all’autodistruzione, smascherando l’illusione che circonda comportamenti apparentemente liberatori ma che, in realtà, portano soltanto alla rovina. Non è una predica moralista, ma un invito a guardare in faccia la realtà e ad aprire gli occhi.

Rifugiarsi nelle scorciatoie facili solo perché promettono sollievo immediato o perché la società ci impone l’idea del “divertimento obbligato” è assurdo. Basta pensarci un attimo per accorgersi che “a fun time will kill you off. Disappointing isn’t a good look”.

Immaginate il vostro migliore amico che vi scuote e vi urla nelle orecchie di svegliarvi: ecco l’effetto di questo brano pop rock diretto, ironico e catartico, nato per essere gridato a squarciagola. Una scossa necessaria per trasformare l’apatia in consapevolezza.

The Pop Fish Band è un progetto nato nel 2023 che unisce la potenza del rock classico a una scrittura attuale, ironica e tagliente. Le loro canzoni combinano energia viscerale e riflessione critica, con testi che raccontano in modo diretto ma evocativo le contraddizioni del presente.

Nel 2024 pubblicano l’album di debutto “Believe Again”, che apre le porte a un immaginario sonoro in bilico tra vintage e contemporaneo, con brani che fondono groove ipnotici, intensità e satira sociale.

L’estetica della band è essenziale ma suggestiva: ogni concerto e ogni uscita discografica diventano esperienze immersive, capaci di scuotere, divertire e far riflettere.

The Pop Fish Band costruisce un linguaggio proprio, riconoscibile e trasversale, senza inseguire mode ma affermando con forza la propria identità artistica.