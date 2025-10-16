Stasera su Rai Storia l”a.C.d.C.” del professor Barbero

Dal traditore diventato eroe a Enrico VIII e Giovanna d’Arco: Rai Cultura riapre la galleria di personaggi raccontati dal professor Alessandro Barbero in “a.C.d.C.”, in onda da giovedì 16 ottobre alle 21.10 su Rai Storia. Si comincia con Gonzalo Guerrero, un soldato spagnolo dell’epoca di Cortés, una figura pressoché sconosciuta in Italia, ma molto discussa in Spagna e Sudamerica. Giunto in Messico, Guerrero fu catturato dai nativi maya diventandone, grazie alle sue capacità militari, un capo guerriero e arrivando persino a combattere contro gli spagnoli e a impedire loro la conquista dello Yucatàn.

Per i conquistadores spagnoli Guerrero è un traditore, una figura incomprensibile passata dalla civiltà a una vita selvaggia e il fatto poi che abbia sposato una donna maya e avuto dei figli da lei è il massimo dell’orrore, perché gli spagnoli dell’epoca sono ossessionati dalla razza, dalla “limpieza de sangre”. Oggi invece, in Sudamerica e specialmente in Messico, dove le nazioni di oggi sono nate proprio dal meticciato, dalla fusione dei colonizzatori spagnoli e delle popolazioni indigene, Gonzalo Guerrero è diventato un’icona positiva, un eroe della cultura popolare, un mito nazionale, addirittura un fondatore del Messico moderno. Le fonti storiche su questa figura si confondono con le tradizioni, in questo documentario una voce narrante, che è lo stesso Gonzalo Guerrero, racconta le diverse versioni della sua vita che si trovano nelle varie cronache spagnole.