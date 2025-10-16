Stasera su Rai 5 “Il nome della rosa” di Filidei con la regia di Michieletto

Stasera in prima serata su Rai 5 “Il nome della rosa” di Filidei con la regia di Michieletto. In prima tv l’opera commissionata dalla Scala

Dopo il successo ottenuto lo scorso aprile al Teatro alla Scala, “Il nome della rosa”, la nuova opera di Francesco Filidei tratta dall’omonimo romanzo di Umberto Eco e commissionata dal Teatro milanese insieme all’Opéra national de Paris, è proposta in prima Tv da Rai Cultura giovedì 16 ottobre alle 21.20 su Rai 5, seguita da uno Speciale che ne racconta il dietro le quinte.

L’allestimento, con la regia di Damiano Michieletto, nell’ambito del Festival Milano Musica è una coproduzione del Teatro alla Scala con l’Opéra e con il Carlo Felice di Genova. Principali interpreti sul palco Kate Lindsey, en travesti nel ruolo di Adso da Melk, Lucas Meachem in quello di Guglielmo Da Baskerville, Gianluca Buratto come Jorge de Burgos, Daniela Barcellona, anche lei en travesti nei panni dell’Inquisitore Bernardo Gui, Roberto Frontali come Salvatore, e Carlo Vistoli nelle parti di Berengario da Arundel e Adelmo da Otranto. Le scene sono di Paolo Fantin, i costumi di Carla Teti, le luci di Fabio Barettin, la drammaturgia di Mattia Palma e la coreografia di Erika Rombaldoni.

Sempre nel mese di ottobre, Rai Cultura omaggia Damiano Michieletto trasmettendo, ogni sabato alle 8.00 su Rai 5, una selezione di suoi allestimenti. Il 18 ottobre è prevista la Salome di Strauss firmata da Michieletto per il Teatro alla Scala nell’anno pandemico e proposta nella ripresa televisiva del 2021. Sul podio Riccardo Chailly. Nei panni della protagonista Elena Stikhina, mentre tra gli altri interpreti spiccano Gerhard Siegel, Linda Watson, Wolfgang Koch, Attilio Glaser e Lioba Braun. Il ciclo di omaggi a Michieletto si conclude sabato 25 ottobre con l’allestimento di Madama Butterfly di Giacomo Puccini andato in scena al Teatro Regio di Torino nel 2014 e dove la tragica storia della protagonista viene raccontata come una vicenda di turismo sessuale in età contemporanea. Diretto da Pinchas Steinberg, l’allestimento vede impegnati Amarilli Nizza nel ruolo del titolo, Massimiliano Pisapia in quello di Pinkerton, Alberto Mastromarino come Sharpless e Giovanna Lanza nella parte di Suzuki.