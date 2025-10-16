Stasera su Rai 4 la prima stagione di “Ritorno in Paradiso” e “Oltre il Paradiso”: la trama

Su Rai 4, giovedì 16 ottobre 2025, alle 21.20, va in onda la prima puntata della prima stagione della serie “Ritorno in Paradiso”, lo spin-off di “Delitti in Paradiso”: la trama

Su Rai 4, giovedì 16 ottobre 2025, alle 21.20, va in onda la prima puntata della prima stagione della serie “Ritorno in Paradiso”, lo spin-off di “Delitti in Paradiso”, ambientato nel nord est dell’Australia. L’ispettrice, questa volta è una donna, Mackenzie Clarke, costretta a lasciare Londra per tornare suo malgrado a Dolphin Cove, in Australia, da dove era fuggita cinque anni prima abbandonando all’altare il suo fidanzato, medico legale e figlio del capo della polizia.

Nella puntata in onda stasera, il ritorno “forzato” di MacKenzie nella sua natia Delphine Cove, in Australia, non avviene sotto i migliori auspici e la giovane poliziotta si trova immediatamente alle prese con un caso complicato.

A seguire “Oltre il Paradiso” con l’episodio 1: l’ispettore Humphrey Goodman decide di trasferirsi dalla frenetica Londra nella tranquilla cittadina di Shipton Abbott con la sua fidanzata Martha. Appena arrivato, si trova a dover indagare su una misteriosa strega e una leggenda che aleggia nel paese da anni.