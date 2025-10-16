Stasera su Rai 3 la nuova stagione di “Splendica cornice”: le anticipazioni

Stasera in prima serata su Rai 3 Geppi Cucciari torna con “Splendida Cornice”. Woody Allen racconta il suo nuovo romanzo

Geppi Cucciari, con il suo stile inimitabile, torna ad essere protagonista del palinsesto di Rai 3 con la nuova stagione di “Splendida Cornice”. Il programma di Rai Cultura riparte giovedì 16 ottobre in prima serata – alle 21.20 – su Rai 3 con oltre due ore di intrattenimento culturale, evasione, divulgazione e satira, unendo cultura e intrattenimento per sorprendere il pubblico.

Nella prima puntata, Woody Allen racconterà il suo nuovo romanzo “Che succede a Baum?”, mentre Carla Signoris, Brenda Lodigiani e Gianna Serra omaggeranno il talento comico e creativo di Stefano Benni. Previsto anche un omaggio alla Scala del Calcio, San Siro, prima del suo abbattimento e un focus sull’attualità, a cominciare dalla situazione a Gaza.

La padrona di casa, anche in questa edizione, ospita artisti del mondo della cultura e dello spettacolo, insieme a volti meno noti, per racconti e conversazioni con l’obiettivo di divertirsi e divertire. Come sempre, il pubblico è formato da spettatori attivi che si sono autocertificati nelle diverse tipologie di italiani: anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo. Persone pronte a interfacciarsi con i competenti, quattro cattedratici di grande professionalità, tra i quali spiccano Amalia Ercoli Finzi, la prima ingegnera aero-spaziale italiana, e il professor Giuseppe Antonelli, il più autorevole linguista.

Torna anche la band di Nicola “Ballo” Balestri, il bassista storico di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop: al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’alessandro.

“Splendida Cornice” è una produzione di Rai Cultura, in collaborazione con ITV Movie – società del gruppo Banijay. Un programma di Geppi Cucciari e Luca Bottura, scritto con: Stefano Andreoli, Enrico Bettella, Sara Deiana, Pietro Galeotti, Giovanni Robertini, Andrea Sansalone, Federico Vozzi. A cura di Antonella Vecchiariello, produttore esecutivo per ITV Movie Patrizia Riverso. Per la Rai: produttore esecutivo Michela Di Blasi capoprogetto Luisa Pistacchio, coordinatore editoriale Felice Cappa. La regia è di Alessandro Renna. Le scene di Maurizio Zecchin.