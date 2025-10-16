Stasera su Rai 1 “La ricetta della felicità” con gli episodi 7 e 8: la trama

Stasera su Rai 1 gli episodi 7 e 8 della fiction “La ricetta della felicità” con Cristiana Capotondi e Lucia Mascino: la trama

Giovedì 16 ottobre 2025 alle 21:25 su Rai 1 torna “La ricetta della felicità”, una coproduzione Rai Fiction e Stand by me, con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel Cinema e nell’Audiovisivo-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Mic, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, per la regia di Giacomo Campiotti.

La serie racconta la storia di Marta (Cristiana Capotondi) e del suo coraggio nell’affrontare verità difficili, trasformandole in risorse per ritrovare sé stessa. Al centro, l’incontro con Susanna (Lucia Mascino) – una donna apparentemente distantissima – e l’amicizia tra loro, intensa e inaspettata, complicata e al tempo stesso irrinunciabile, che cambierà per sempre la vita di entrambe.

Nell’episodio 7 mentre Greta prepara la festa di compleanno alla Rotonda ed esce con Fabio, Marta riflette sui sentimenti per Giacomo, che scopre un possibile legame tra Enrico e un imprenditore locale. Intanto, un guasto tecnico minaccia di far saltare la riapertura della balera e Susanna affronta nuovi contrasti.

Nell’episodio 8 il compleanno di Greta rischia di saltare per un guasto tecnico e per la misteriosa assenza di Fabio. Mentre Giacomo sembra scoprire il legame tra Enrico e Marina di Romagna, Asia e Ahmed si avvicinano. Con l’aiuto di tutti la festa si salva, ma un evento inatteso rompe la ritrovata serenità.