Six Kings Slam: Sinner travolge Tsitsipas, ora la sfida a Djokovic

Sinner passeggia su Tsitsipas al Six Kings Slam. Ora sulla strada per aggiudicarsi i 6 milioni di euro di premio c’è Djokovic in semifinale

Il ‘re d’Arabia’ è ripartito con una vittoria in due set. Jannik Sinner, campione in carica, è tornato in campo a Riad nel torneo-esibizione a inviti Six Kings Slam battendo il greco Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3 in quello che era una sorta di quarto di finale della ricchissima kermesse (oltre 6 milioni di euro come primo premio). L’azzurro sfiderà domani in semifinale Novak Djokovic. L’altro confronto vedrà invece affrontarsi Carlos Alcaraz e Taylor Fritz.

“E’ bello tornare qui, vedere tanta gente venuta a seguire la partita. Il primo incontro non è mai facile, è un campo indoor strano perché la palla rimbalza tanto: con le palle nuove è rapido, poi rallenta un po’”.

“Ci conosciamo bene io e Stefanos, con il tempo siamo migliorati. So meglio adesso come affrontarlo tatticamente, come gestire le partite con lui. Cerco di essere aggressivo in risposta, poi credo di aver servito bene nei momenti importanti” ha aggiunto Sinner nel post partita nelle virgolette riportate da supertennis.

In semifinale sfiderà dunque Djokovic. “Novak è un esempio, ha ancora fame di vittorie: è bello avere un campione come lui che compete ad alto livello nel circuito, lo sport ha bisogno di questo. Sarà una partita complicata, ci siamo affrontati tante volte. Cercheremo di giocare il tennis migliore possibile e vedere come andrà. Siamo qui soprattutto per divertirci e per divertirvi, per portare del buon tennis al pubblico” ha detto Jannik.

Le condizioni di gioco, e la distanza breve rispetto agli Slam, ha detto Sinner, “penso possano aiutare Djokovic. E’ in forma incredibile, e non si può sottovalutare questo aspetto. Sarà anche un gioco mentale, e da questo punto di vista è uno dei più forti che abbia mai giocato a tennis”.

In prospettiva, Sinner potrebbe ritrovare in finale Carlos Alcaraz, suo avversario nella sfida per il titolo negli ultimi tre Slam della stagione. “E’ bella la rivalità con Carlos, ci sono tante dinamiche. In campo cerchiamo di dare il meglio, siamo comunque buoni amici fuori. Cerchiamo sempre di spingerci l’un l’altro a migliorarci” ha concluso.

