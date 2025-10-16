Quote vincente Ballando con le Stelle 2025: Fialdini favorita alla vittoria del talent, diretta rivale Barbara D’Urso
Palette ben in vista e nuovi severi giudizi in arrivo nell’appuntamento di sabato 18 ottobre con Ballando con le stelle. Il seguitissimo talent RAI torna in prima serata con tante sorprese e colpi di scena, come quello pensato per la quarta puntata: protagonista e ballerino per una notte sarà infatti Renato Zero, icona della musica italiana che celebrerà sul palco dell’Auditorium i suoi 75 anni di carriera. In questo speciale appuntamento continuano a sfidarsi a colpi di passi di danza i 12 concorrenti della 20esima edizione: ancora nessuna eliminazione, ma Marcella Bella ed Emma Coriandoli (Maurizio Ferrini), al penultimo e ultimo posto della classifica, accederanno alla quarta puntata con una penalità di 10 punti. Ma quale di questi illustri concorrenti è il principale candidato alla vittoria del talent condotto da Milly Carlucci? Stando al confronto delle quote vincente Ballando con le Stelle 2025 di Superscommesse.it, la favorita di questa edizione è Francesca Fialdini che, secondo i bookmakers, sta conquistando sempre di più il gradimento dei giudici e del pubblico da casa, come dimostra la sua quotazione media di 2.60. La conduttrice romana è seguita dalle colleghe Barbara D’Urso, che presenta quota media di 3.00 e che nella terza puntata ha confermato di essere una temibile rivale aggiudicandosi il primo posto insieme alla coppia Fialdini-Pernice, e Andrea Delogu, più indietro con una quotazione media di 5.00. Nella top 5 anche Rosa Chemical, Martina Colombari e Paolo Belli, tutti e tre mediamente quotati a 11.00.
Di seguito le quote attribuite ai concorrenti di Ballando con le Stelle 2025 maggiormente favoriti per la vittoria finale:
Vincitore Ballando con le Stelle
Quota più alta nel confronto Superscommesse
F.Fialdini
2.60
B.D’Urso
3.00
A.Delogu
5.00
Rosa Chemical
10.00
P.Belli
11.00
M.Colombari
11.00
F.Fognini
21.00